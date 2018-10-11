Выдавая зарплаты в конвертах, должностные лица одной из кондитерских компаний Харьковщины уклонились от уплаты в бюджет 5 млн грн НДФЛ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности установлено, что должностные лица предприятия - фигуранта в течение 2016-2018 годов использовали в производстве труд неоформленных работников и выплачивали им зарплату "в конверте" и, соответственно, не удерживали и не перечисляли в бюджет налог с доходов физических лиц. Кроме того, указанные работники были лишены надлежащих условий труда и социальной защиты.

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В результате таких действий в бюджет не поступило 5 млн грн НДФЛ.

По результатам санкционированного обыска, проведенного в офисном помещении предприятия, изъяты доказательства преступной деятельности, в частности документация, черновые записи и более 870 тыс. грн наличными, на которые в дальнейшем судом наложен арест.