Кличко о полете на чартере с Микитасем и Столаром: Если я с кем-то лечу, это не значит, что мы друзья

Об этом в интервью "УП" рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Он не стал комментировать утверждение о том, что Вадим Столар является его "правой рукой", ссылаясь на то, что это все слухи.

А на просьбу прокомментировать сюжет Радио Свобода, в котором показано, как он прилетел на чартере с Максимом Микитасем и Вадимом Столаром, Кличко сказал: "Смотрите, первое - меня пригласили на самолет. Второе - я летаю постоянно и не могу отвечать за всех людей, каким образом люди летели из Мюнхена, Вены, Неаполя, с теми или иными людьми. Меня пригласил Микитась. Даже обращение было к проверяющим органам - пожалуйста, доказывайте, что Микитасю были предоставлены какие-то преференции. Все было проверено, и никакого ответа нет. Более того, я заплатил за свой перелет, меня нельзя обвинить в коррупции".

На вопрос о том, какие у него отношения со Столаром и почему он с ним летает, Кличко ответил: "Я знаком со многими людьми, которые живут в нашем городе. Это не значит, что, если я со знакомым лечу по тем или иным направлениям, - это не значит, что мы друзья".

Также Кличко подчеркнул, что Столар не ведет и не может вести от его имени политические переговоры.

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Напомним, программа "Схемы" зафиксировала, что мэр Киева Виталий Кличко 17 августа 2017 года прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Мыкытась с женой. На борту самолета была и Мария Казанцева. Она фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.



Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар - экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах. В комментарии программе мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Мыкытась. По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Мыкытася и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Мыкытась летел прямым рейсом. Зато народный депутат Максим Мыкытась сообщил, что также не платил за весь чартер, а только приобрел билет: "Я только платил за те места, которые были оплачены. Я сидел, я же не стоя там летел. Я сидел в своем кресле. Вот за него я и заплатил", - заявил Мыкытась. Как он оказался в одном самолете с Кличко и Столаром, народный депутат Мыкытась сообщить отказался, объяснив, что это "личный вопрос". В счете за перелет, который Виталий Кличко отправил журналистам, указано, что мэр Киева должен оплатить 1500 евро без НДС на счет компании Tango limeted, зарегистрированной на Сейшельских островах.



Журналисты обратились к компании AirPink, которая предоставляет в аренду самолет, которым воспользовались Кличко, Мыкытась, Столар и Казанцева, с вопросом, существует ли возможность приобретения отдельного билета на чартер. Компания опровергла такую ​​возможность. Также в AirPink сообщили, что перелет самолета Неаполь - Киев стоит 13 300 евро.