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11.10.18 10:26

Россиянам надоела сильная власть, многие устали и готовы к переменам, - доклад Комитета гражданских инициатив

Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость.

протест,рф

Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив об изменениях общественных настроений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

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Россияне все меньше надеются на помощь государства и все больше стараются рассчитывать на свои силы, считают авторы исследования. Граждане все реже соглашаются с внешней политикой России, причем число несогласных растет "по мере снижения уровня жизни", сказано в докладе.

Изменения произошли из-за "усталости от длительного периода экономического неблагополучия и спада доходов", сказал "Коммерсанту" один из авторов доклада Михаил Дмитриев. Всплеск негативных настроений, по его мнению, произошел после объявления о повышении возраста выхода на пенсию.

Подобные негативные настроения наблюдали после экономических кризисов, а также перед 2014 годом. Однако предыдущая волна негатива прервалась после оккупации Крыма Россией.

Комитет гражданских инициатив подготовил доклад после опроса 10 фокус-групп в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном и сравнительного анализа личностных социально-психологических профилей 60 сторонников и противников власти в соцсетях.

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