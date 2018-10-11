"Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", - Кличко

Об этом в интервью "УП" рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

На просьбу рассказать о его встрече в 2014 году в Вене с Петром Порошенко, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным он заявил: "Я на эту тему много уже говорил. У моего брата был день рождения, он тренировался в Австрии, и так случилось, что я летел через Вену. Так случилось, что в Вене мы встретились. Мы говорили о том, как стабилизировать ситуацию. Я прилетел - Петр Алексеевич там был. Было предложение встретиться, я встретился, и был только один вопрос - как стабилизировать ситуацию. (...) Эти люди там присутствовали, когда я приехал. Мы говорили о будущем, поговорили о выборах, и я дальше поехал к брату".

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На уточняющий вопрос, была ли встреча в таком формате случайной, Кличко ответил: "Я планируемо летел к брату. Но потом пришло предложение встретиться. (От кого? - УП) Я уже не помню, прошло много времени. Я получил предложение встретиться - и почему бы нет?"

Кличко также попросили прокомментировать слова Фирташа под присягой в венском суде. Напомним, тогда он заявил: "Мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Виталий Кличко - мэром".

Кличко сказал следующее: "Нужно было представить в Вене, что человек даже руководил процессами, которые происходили".

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Фирташ обманывал, Кличко раздраженно ответил: "Я сказал то, что сказал. Не перекручивайте, пожалуйста".

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Также мэра Киева попросили рассказать, почему Фирташ и Левочкин были на его встрече с Порошенко и повлияли ли они на договоренности с ним?

"Не влияли. Это мои договоренности с Порошенко, - отметил Кличко. - Чтобы кто ни говорил - время, как лакмусовая бумажка, показывает, кто есть кто. И все заявления любого человека могут быть только заявлениями, а время все расставляет. Если бы Кличко был проектом Фирташа или Левочкина - он отстаивал бы интересы той или иной силы. Сделайте выводы по голосованию Верховной Рады, по моей работе в Киеве. Кличко представляет интересы Фирташа? Левочкина? Ахметова? Или еще каких-то игроков? Кличко представляет интересы исключительно киевлян".

"Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", - подчеркнул мэр Киева.

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