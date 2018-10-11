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11.10.18 11:25

"Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области продолжаются многонациональные авиационные учения "Чистое небо-2018" с участием военных летчиков бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и представителей стран-членов НАТО из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

Об этом написал пресс-офицер регионального медиа-центра Минобороны Андрей Агеев в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На второй день учений бомбардировщики Су-24М имитировали нанесение бомбовых ударов по условным целям на авиаполигоне, расположенном на Волыни. Истребители отрабатывали полетные задания по перехвату нарушителей воздушного пространства и их сопровождение", - рассказал он.

Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 01
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 02
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 03
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 04
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 05

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Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 06
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 07
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 08
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 09
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 10
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 11
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 12

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Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 13
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 14
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 15
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 16
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 17
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 18
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 19
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 20

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Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 21
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 22
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 23
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 24
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 25
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 26
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 27
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 28
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 29
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 30

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Напомним, участие в учениях принимают более десяти единиц истребительной, транспортной авиации и БПЛА из трех штатов США - Калифорнии, Миссури и Иллинойса: самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9. От Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины привлекаются экипажи тактической и военно-транспортной авиации на самолетах типов МиГ-29, Су-27, Су-24, Ан-26 и самолет аэромедицинской эвакуации "Vita".

Базовыми военными аэродромами для проведения "Чистого неба - 2018" определен аэропорт "Староконстантинов" в Хмельницкой области и "Гавришовка" - в Виннцкой.

Учения начались 8 октября и продлятся до 19 октября.

Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 31

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