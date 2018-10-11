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11.10.18 11:39

"Тайный клиент": МВД запускает проект по проверке сервисных центров

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины впервые запускает проект "Тайный клиент": граждане смогут проверить и оценить качество работы сервисных центров МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

"Мы впервые запускаем проект "Тайный клиент", благодаря которому граждане смогут открыто проверить работу государственной структуры и повлиять на ход развития реформы в направлении сервиса. Наша цель - получить незаангажированные отзывы как специально подготовленных проверяющих, так и рядовых граждан, чтобы улучшить качество предоставления услуг. К нам ежегодно обращаются более 4 млн лиц, их мнение важно услышать, если мы хотим строить доверие между учреждением и обществом", - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

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Как отмечается, тайным клиентом сможет стать любой человек во время визита в сервисный центр МВД. Для этого необходимо детально ознакомиться с анкетой-отзывом и критериями оценки работы сервисного центра МВД, посетить сервисный центр МВД и получить реальную услугу, заполнить и послать анкету-отзыв (о проекте: hsc.gov.ua/guest/; анкета для заполнения: hsc.gov.ua/anketa/).

В частности, во время своего визита в сервисный центр гражданин сможет оценить работу администратора за информационной стойкой; администратора, который предоставил услугу; экзаменатора (в случае сдачи экзамена на право управления транспортным средством); специалиста Экспертной службы МВД; специалиста колл-центра Главного сервисного центра МВД. Клиент также сможет предоставить информацию относительно удобства навигации, соблюдения инклюзивных условий, организации работы сервисного центра МВД, доступности информации на сайте и консультационной поддержки в социальных сетях.

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Первыми в рамках пилотного проекта граждане смогут оценить работу пяти сервисных центров МВД в городе Киеве по адресам: проспект Степана Бандеры, 26 В (ТЦ "Метро"); ул. Павла Усенко, 8; Столичное шоссе, 104; ул. Н. Гринченко, 18; с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А.

"Все отзывы и замечания будут обработаны в режиме реального времени, а результаты проекта будут обнародованы через месяц на сайте Главного сервисного центра МВД. Позднее проект будет масштабирован по всей Украине", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что в рамках проекта можно будет проверить качество предоставления следующих услуг: регистрация и перерегистрация авто, получение удостоверения водителя впервые или его обмен, получение справки о несудимости, заказ индивидуальных номерных знаков и т.п.

Проект "Тайный клиент" реализуется при поддержке Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине.

Тайный клиент: МВД запускает проект по проверке сервисных центров 01

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