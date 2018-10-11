Вопрос о предоставлении автокефалии не снят с повестки дня на Фанаре, - Евстратий (Зоря)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

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Он привел в пример анекдот о том, как СМИ способны исказить слова духовных лиц:

"Папа Римский прилетает в Париж с визитом. Не успел он стать ногой на французскую землю, как к нему подбегает журналист с вопросом: "Как Вы относитесь к тому, что в Париже работают бордели?" "Здесь действительно работают бордели?" - удивленно переспрашивает Папа... Утром газета выходит с огромным заголовком на первой полосе: "Первые слова Папы Римского в Париже: Здесь работают бордели?".

"Новость" о комментарии Австрийского митрополита Арсения о якобы откладывания вопрос автокефалии - воплощение этого анекдота. Потому что его спросили утром, до доклада Экзархов и до того, как, собственно, в Синоде началось обсуждение украинской темы (которое продлится еще и 11го октября). Поэтому митрополит никак не мог до рассмотрению вопроса заявить о решении что, дело якобы "отложили". Но кому-то не терпится срочно сделать "первую полосу с сенсационным заголовком", - отметил владыка Евстратий.

Напомним, вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что вопрос предоставления Украине автокефалии снят с повестки Синода Константинопольской патриархии. Об этом журналистам якобы сказал Австрийский митрополит Арсений.

Однако на Фанаре заявили, что решение по украинскому вопросу объявят сегодня, 11 октября.

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Ранее в интервью Цензор.НЕТ архиепископ Евстратий сообщил, что в Украинской Православной Церкве Киевского Патриархата надеются, что процесс предоставления Томоса об автокефалии Украине будет завершен до конца 2018 года.

"Мы не говорим о конкретных датах. Это зависит не от нас. Единственный полномочный орган, который может принять решение о предоставлении Томоса Украинской Церкви - это Синод Константинопольского Патриархата. Его заседание проходят регулярно раз в месяц. В октябре - 9-11 числа. Следующее - во второй половине ноября. Поэтому, если Константинопольский патриархат будет готов к тому, чтобы принять такое решение, то оно будет принято на этой сессии. Если нет - то на какой-то из последующих. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года", - пояснил он.