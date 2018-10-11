НАБУ закрыло дело о завладении "Проминвестбанком" акциями беглого нардепа Онищенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер", об этом сообщили в пресс-центре НАБУ.

Производство закрыли на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

26 июля 2018 постановление о закрытии уголовного производства № 42015110000000121 по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК вынес детектив Первого отдела детективов Главного подразделения детективов НАБУ Танривердиев Х.М.

Как подчеркнули в НАБУ, дело закрыто только в части эпизода в отношении должностных лиц "Проминвестбанка" и подделки документа.

Известно, что адвокат ООО "ГК "Газовый Альянс" обжаловал это постановление. Соломенский суд вернул жалобу. Но 17 сентября Апелляционный суд назначил рассмотрение жалобы в суде первой инстанции.

Производство № 42015110000000121 известно как "газовое дело" нардепа Александр Онищенко

На 26 июля этот же детектив вызвал Онищенко для участия в процессуальных действиях по этому производству. А 27 июля НАБУ объявило о завершении расследования дела Онищенко. Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, то о завершении расследования сообщили его адвокатам.

8 июня 2018 Киевский апелляционный хозяйственный суд признал "Проминвестбанк" владельцем 70% акций ЗАО "ПЛАСТ".

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В сентябре 2017 года Хозсуд Киева в погашение 280 млн грн долга "ГК "Газовый альянс" перед "Проминвестбанком" обратил взыскание на предмет залога - 70% акций ЗАО "ПЛАСТ", принадлежащих "Остексперт Лимитед".

"Судебный репортер" отмечает, что компании "Остексперт Лимитед" и "ГК "Газовый Альянс" контролируются нардепом Александром Онищенко.

Представители "Остексперт Лимитед" утверждали, что договор залога акций не заключался. Хотя в распоряжении суда были оригиналы и копии договора, подписанные самим Онищенко.

В Печерское райуправление полиции Киева поступило заявление "Остексперт Лимитед", что представители "Проминвестбанка" подали в Хозяйственный суд Киева заведомо поддельный документ, а именно: договор залога акций от 05.11.2012, подписанный между "Проминвестбанком" и "Остексперт Лимитед". Таким образом, представители банка якобы совершили покушение на мошенническое завладение имуществом компании. Свидетель (имя неизвестно) утверждал, что Онищенко не мог его подписать, потому что в этот день его не было в стране и это подтверждается отметкой в ​​его паспорте.

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Дело о мошенничестве находилась в производстве Киевской местной прокуратуры №6.

"Остексперт Лимитед" имеет статус потерпевшего и заявила гражданский иск на 1 млрд 335 млн грн. Она считает, что претензии "Проминвестбанка" вызвали существенное снижение цены на компанию.

Общая сумма требований "Проминвестбанка" к "ГК "Газовый Альянс" составляет 1 млрд 45 млн грн.

Ранее "Проминвестбанк" также обращался с иском к самому Александру Онищенко, который солидарно поручился за кредитный договор. Банк пытался взыскать с Онищенко 428,7 млн грн.

Владельцем "Проминвестбанка" является российский государственный Внешэкономбанк.

В Украине беглый нардеп Александр Онищенко подозревается в создании преступной организации и завладении средствами от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". Ущерб государства оценивается в более 740 млн грн.

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Напомним, Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.