Хватит делать вид, что мы тут ни при чем, - Затулин анонсировал выделение средств для помощи "ДНР/ЛНР" и пригрозил признанием псевдореспублик

Об этом сообщил первый зампред думского комитета Константин Затулин на пленарном заседании Госдумы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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"Мы готовим и на будущей неделе примем соответствующее заявление… Во-вторых, мы должны сделать все, чтобы в бюджете у нас были заложены средства на помощь ДНР и ЛНР, и хватит здесь нам на самом деле делать вид, как будто мы к этому не имеем отношения, чтобы жизнь там была лучше, чем в другой, бандеровской Украине", - сказал Затулин.

Он также пригрозил Украине, что Россия может признать террористические псевдообразования.

"В этом случае мы поступим так же, как поступили в 2008 году, когда Саакашвили напал на Южную Осетию и Абхазию, и другого выбора у нас в этом случае не останется. Мы должны об этом честно предупредить", - добавил депутат.