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11.10.18 15:32

Вселенский Патриархат снял анафему с Филарета и признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью, - Евстратий (Зоря)

Также Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

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"Хорошие новости из Синода. Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 г. Ждем официальное объявление от Священного Синода", - написал он.

11 октября – третий и последний день трехдневного заседания Синода.

Напомним, 10 октября сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларионприбыли на Синод в Стамбул.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) сообщил, что вопрос Томоса обсудят только послеотчета экзархов.

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Вселенский Патриархат снял анафему с Филарета и признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью, - Евстратий (Зоря) 01

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