"Госгеонедра" планирует в феврале-марте 2019 года провести первые электронные торги нефтегазовыми участками

Об этом во время форума недропользователей на Международной выставке Mining World Ukraine сообщил врио главы службы Олег Кирилюк, сообщает пресс-служба Госгеонедра.

"Если в октябре будет подписано и вступит в действие постановление Кабинета министров об электронных аукционах, то мы рассчитываем, что первые аукционы могут пройти в конце февраля - начале марта следующего года", - сказал он, добавив, что на этот аукцион Госгеонедра планирует вынести около 30 нефтегазовых участков, а также участки с другими полезными ископаемыми.

По словам Кирилюка, ранее Госгеонедра разработала проект правительственного постановления, регламентирующего проведение электронных аукционов, и в конце июня 2018 г. представила его на заседании Кабинета министров.

"Сегодня проект постановления уже подан на подпись премьер-министру, возможно, сегодня он будет подписан", - прокомментировал глава ведомства, отметив, что электронные аукционы призваны максимально упростить доступ инвесторов к недрам, поскольку с их введением недропользователь не будет общаться с представителями службы, а будет работать на электронной площадке.

"На сегодня мы пригласили более 5 компаний, которые имеют электронные площадки для того, чтобы определить победителя для проведения торгов", - сообщил Кирилюк, добавив, что Госгеонедра планируют определить будущего организатора электронных торгов в течение одного месяца.

На площадке будет выставлена ​​полная геологическая информация с указанием места расположения, географических координат и других важных данных для принятия инвестиционного решения потенциальным недропользователем.