Джемилев хочет, чтобы ПАСЕ расследовала размещение Россией ядерного оружия в Крыму

Мустафа Джемилев предлагает ПАСЕ расследовать размещение Россией ядерного оружия в Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Об этом народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа сказал, выступая на сессии ПАСЕ при рассмотрении вопроса о ядерной безопасности Европы.

"С первых дней оккупации Крыма Россия начала восстанавливать военную базу, которая была закрыта в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Насколько мы владеем информацией, уже в августе 2016 года там появилось несколько ядерных боеголовок. Поэтому я предложил создать комиссию для инспекции ситуации в районе этой военной базы", – заявил народный депутат.

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Далее, по убеждению Джемилева, в отношении России должны быть применены дополнительные санкции.

Он подчеркнул, что такие действия России представляют опасность не только для Европы, но и всего мира.

Джемилев также добавил, что Россия в Крыму совершает военное преступление, заселяя оккупированную территорию полуострова своими гражданами и вытесняя оттуда коренное население.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил о наличии обоснованных подозрений в том, что Россия могла разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для него.

Он сказал, что "сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу".

"При этом что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного оружия", – сказал Климкин.

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В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.