Избиение в метро Харькова: В комнатах полиции установят камеры видеонаблюдения, - начальник главка Бех

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех заявил на брифинге в четверг.

"Мной дано поручение соответствующему заместителю на установку камер наблюдения в помещениях, где работают с людьми… Камеры, которые будут в этих кабинетах стоять, будут выведены на сервер с архиватором, и мы будем видеть, кого они опрашивали и с какой целью эти люди туда доставлялись", - сказал Бех.

По его словам, это решение было принято после того, как группа сотрудников сектора патрульной полиции, которые несли службу на станции метро "Южный вокзал" была изобличена в издевательствах над задержанными и вымогательстве у них денег за непривлечение к административной ответственности.

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Напомним, прокуратура Харьковской области объявила о подозрении четырем сотрудникам сектора патрульной полиции, которые были уличены в неправомерном избиении задержанных и вымогании неправомерной выгоды. Им инкриминированы преступления по ч.2 ст.365 ч.3 ст.368 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц) УК.