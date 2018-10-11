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11.10.18 16:49

Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган. ФОТОрепортаж

Прокуратура Одесской области совместно с оперативными сотрудниками Управления Службы безопасности в области и следователями Главного управления Национальной полиции в области в ходе расследования выявили факт мошенничества, совершенного главой одного из судов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган. 

"За обедом был задержан председатель одного из районных судов Одесской области, который мошенническим путем получил 6 тыс долларов США.

Неправомерные средства судья получил от одной из сторон гражданского процесса за якобы содействие в принятии положительного решения по делу судьей другого суда.

Сегодня за подписью заместителя Генерального прокурора председателю суда вручено уведомление о подозрении", - написала она.

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Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган 01
Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган 02
Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган 03

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