Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"За обедом был задержан председатель одного из районных судов Одесской области, который мошенническим путем получил 6 тыс долларов США.

Неправомерные средства судья получил от одной из сторон гражданского процесса за якобы содействие в принятии положительного решения по делу судьей другого суда.

Сегодня за подписью заместителя Генерального прокурора председателю суда вручено уведомление о подозрении", - написала она.

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