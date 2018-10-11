Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Парламент поддержал предложения президента - принял закон, и я его подписал - об изменениях в военных уставах касательно военного приветствия. "Слава Украине" является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина", - сказал П.Порошенко во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.
Ранее Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции.