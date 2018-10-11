Минфин разрешил предпринимателям не вклеивать фискальные отчетные чеки

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

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"Меньше бумажек, меньше клея, меньше времени! 100 тыс. предпринимателей празднуют победу. Приказ Минфина №773, который освобождает предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков, вступил в силу!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне вводится ️автоматизирований процесс регистрации кассового аппарата (РРО), ️регистрация РРО в один шаг за один день, ️отмена ведения книги для тех налогоплательщиков, которые осуществляют расчетные операции исключительно через РРО, ️отмена требования вклеивать отчетные чеки.