Украина - 50-я в мире по качеству человеческого капитала, - исследование Всемирного банка

Украина заняла 50-е место по качеству человеческого капитала из 157 стран, вошедших в рейтинг. При этом если вести речь об отдельных регионах, то в Европе Украина обладает одним из наивысших показателей и входит в список стран с высоким уровнем индекса человеческого капитала, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина во всемирном рейтинге человеческого капитала

Таковы выводы исследования Всемирного банка под названием Human Capital Index. В данном списке Украина опередила Грузию, Турцию и Катар, однако уступила России, Объединенным Арабским Эмиратам и Словакии. Возглавил рейтинг Сингапур.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций

Индекс человеческого капитала – это проект Всемирного банка, часть Human Capital Project. Он измеряет будущий объем человеческого ресурса (то есть, навыков, знаний, здоровья работника), которым рожденные сегодня дети будут владеть на момент достижения 18-летнего возраста. При этом составители рейтинга опираются на риски, существующие в каждой стране.

В измерения Human Capital Index входят выживание (шансы детей дожить до школьного возраста), образование (то есть степень, до которой смогут доучиться дети, и объем усвоенных ими знаний), здоровье, в котором дети покинут школу, и то, позволит ли им физическое состояние продолжить обучение и работу во взрослой жизни.

"Индекс человеческого капитала" сравнивает производительность работника, которым станет сегодняшний новорожденный, с тем, какого уровня он или она могли бы достичь, если бы были полностью здоровы и имели доступ к высококачественному образованию.

Оценка варьируется от 0 до 1. Украина по этим подсчетам набрала 0,65 балла. Лидер Сингапур имеет 0,88, аутсайдер рейтинга Чад – 0,28.

Также на Цензор.НЕТ: Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития

По результатам исследования, 56% родившихся сегодня детей по всему миру заработают за жизнь практически вдвое меньше, чем могли бы, если бы правительства эффективнее инвестировали в здравоохранение и образование.

Правительства 28 стран (в их числе и Украины) выразили интерес к участию в Проекте человеческого капитала. Они определили основные пункты сотрудничества со Всемирным банком и "начали работать над тем, чтобы усилить диалог по вопросам политики человеческого капитала между своими органами власти".