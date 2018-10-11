Германия подозревает Россию в кибератаках на госучреждения, - глава МВД Зеехофер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение разделяют, в частности министр внутренних дел Хорст Зеехофер и глава Федерального ведомства по информационной безопасности ФРГ (BSI) Арне Шенбом.

"Существует высокая вероятность того, что военная разведка является источником (атак), но мы конечно же не можем обнародовать обстоятельства, которые привели нас к этим фактам и анализу", - сказал Зеехофер журналистам в четверг, представляя доклад BSI "Ситуация в сфере информационно-технологической безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз осуждает Россию за хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия

Шенбом также считает неправильным сообщать о каждой попытке нападения. При этом он назвал 2 известных примера: атака на МИД и на Бундестаг. Попытки этих нападений шеф BSI считает неудавшимися несмотря на то, что все же было похищено небольшое количество не очень секретных документов. При этом принятые немецкими специалистами контрмеры он оценил как хорошие и заверил, что в дальнейшем будет предпринято все, чтобы не допустить подобных атак.

Ранее в этот же день Шенбом в эфире телеканала ZDF заявил: "У нас есть очень четкие технические указания, свидетельствующие о том, что это исходит с востока, из России".

Также эксперты уверены в российских корнях группы Snake и согласны с тем, что по следам дела Скрипалей также поработали российские специалисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО помогает Украине в вопросах кибербезопасности через трастовые фонды, - Столтенберг