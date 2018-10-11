"Варфоломей сидит в Турции, а это страна НАТО – очевидно, под чью дудку он пляшет. Поедем в Киев защищать православные святыни", - российские ряженые казаки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отметили в пресс-службе Кубанского казачьего войска, в настоящий момент обращение опубликовано только на сайте и только на русском языке, который патриарх Варфоломей, турок по национальности, не знает. Будет ли оно официально направлено в Фанар – район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха, пока неизвестно.

"Кубанское казачье войско, всецело поддерживая позицию Московского патриархата, официально заявляет, что подобными действиями Константинополь приближается к красной линии, которую нельзя переходить. Это нарушение церковных правил, шаг, который приведет к необратимым трагическим последствиям, и еще больше усилит разорванность украинского общества и православного мира, – говорится в открытом обращении "от лица всего кубанского казачества". – В сложившейся ситуации считаем должным напомнить, Ваше Святейшество, что возникновение Русской православной церкви связано с Крещением Руси в 988 году, когда Константинопольский патриарх признал и поддержал киевского князя Владимира Святославича. А с 1687 года Константинопольский патриархат признал воссоединение Киевской митрополии с Московским патриархатом, навсегда утвердив их неразрывную связь".

Ссылаясь на исторические факты, авторы обращения забывают: половину своей истории Русская православная Церковь находилась под церковным контролем Константинополя. А научные диспуты о том, на каких условиях и в какой мере константинопольские иерархи в конце XVII века (к слову, под давлением турецкого правительства, не желавшего на тот момент ссориться с Московским царством) передали Киев под власть "патриарха Московского и всея России и Северных стран", продолжаются и спустя три века.

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"В годы Великой Отечественной войны, осеняя себя Крестом, казаки изгоняли нацистскую чуму не только из России, но и всей Европы. И когда мы стали возрождаться после долгих лет забвений и гонений, с нами возрождалась и крепла Русская православная церковь и православная вера… Вы, Владыка, одним росчерком пера хотите разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в нашем восточнославянском регионе. Но сегодня пришла наша очередь встать на защиту Русской православной церкви… Российское казачество и, в частности, казаки Кубанского казачьего войска издавна были истинным "Воинством Христовым", рыцарями православия, которые всегда были и остаются готовыми выступить на защиту единства и целостности своего Отечества и своей Матери-Церкви", – предупреждают казаки патриарха Варфоломея.

Про "мир и духовное равновесие… в восточнославянском регионе" кубанские казаки, безусловно, знают не понаслышке: вместе с российскими военными они обеспечивали силовое сопровождение "Русской весны" в Крыму, дежуря у здания Совета министров в Симферополе, на блокпостах "Перекоп" и "Турецкий вал". Также кубанцы (правда, в меньшей степени, чем подразделения Союза казаков Области Войска Донского во главе с атаманом Николаем Козицыным) участвовали в боевых действиях в Донбассе.

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Очевидно, что обращение адресовано, прежде всего, к российскому читателю, чтобы продемонстрировать единство реестрового казачества с позицией Московской патриархии. Это подтверждают как аргументы, которые легко могут быть опровергнуты в серьезном богословском споре, так и язык, на котором опубликовано это обращение: вряд ли константинопольский патриарх сможет прочитать текст на русском.

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В Кубанской митрополии Радио Свобода заявили, что не имеют отношения к данному обращению, которое к тому же нарушает каноны – с предстоятелем Церкви должен общаться равный ему предстоятель, а данное обращение составлено без благословения иерархии.

– А казаки ли это, потомки славных запорожцев? Сдается мне в связи с представленной аргументацией, что не ими это писалось. Константинопольский патриархат теперь осознал благоприятный момент вернуть себе свою митрополию, которая была передана в 1686 году Москве далеко не вся, а лишь в объеме двух епископских кафедр – Киевской и Черниговской, поелику эти земли оказались тогда под Московской державой и об этом просили московские самодержцы Иоанн и Петр Алексеевичи. Более того, без воли султана, надеявшегося на мир с Москвой, никакой передачи бы не состоялось, – прокомментировал Радио Свобода обращение кубанских казаков церковный историк, кандидат богословия игумен Иннокентий (Павлов).

По его словам, тогдашняя Русская церковь не стала соблюдать все условия той передачи, а именно права Киевской кафедры, когда митрополит на нее избирался представителями духовенства и казачества.

– В любом случае, Московской державы над Украиной уже давно нет. Вот и настало время озаботиться патриарху Варфоломею обустройством Украинской церкви на началах автокефалии, к чему у православных в этой стране есть стремление, – подытожил игумен Иннокентий.

– Казаков всегда называли православными рыцарями, испокон веков. Когда западные рыцари защищали свои замки и владения, мы веру Христову защищали. Кто дал право этому Варфоломею, прекрасно зная, какая Церковь на Украине настоящая, раскалывать православных? Знаете, это продолжение войны против России, которое идет все последние десятилетия. Варфоломей сидит в Турции, а это страна НАТО – очевидно, под чью дудку он пляшет, – на условиях анонимности рассказал Радио Свобода один из районных атаманов Кубанского казачьего войска.

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По его данным, атаманы пока не получали приказа ехать и защищать храмы Московской патриархии в Украине, как добровольцами зимой 2014 года они поехали в Крым. "Но, если приказ будет, мы готовы", – добавил он.

– Там же наши русские святыни, там Лавра. Это же даже страшнее, чем базы НАТО, если Лавру займут раскольники. Русские люди, православные, не дадут этому свершиться! – не сомневается атаман. – Если не выйдем мы, лаврские святые выйдут из пещер и остановят это кощунство. Мы как паломники поедем в Киев, поедем защищать православные святыни. Поверьте, раскольникам не поздоровится.