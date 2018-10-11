79% политических партий официально не имеют никаких работников, - Комитет избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В организации, ссылаясь на данные отчетов партий за второй квартал 2018 года, отметили, что ни одного работника не указали 216 политических партий, в частности "5.10", "КМКС" Партия венгров Украины, "Заступ", "Винницкая европейская стратегия".

По данным КИУ, в центральном аппарате партии "За життя" Вадима Рабиновича официально работает три человека, в партии "Основа" Сергея Таруты - четыре, в ВО "Свобода" - пять.

Согласно сообщению, среди парламентских партий больше всего зарегистрированных работников у "Самопомочи" - 257, "Радикальная партия Олега Ляшко" имеет 136 сотрудников, ВО "Батькивщина" - 78, БПП "Солидарность" - 45, "Оппозиционный блок" - 43, "Народный фронт "- 32.

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