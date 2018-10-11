ГПУ передала дело нардепа Михаила Добкина в суд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Как и обещал Генеральный прокурор, дела народных депутатов, согласие на привлечение которых было получено в ВР, постепенно передаются в суд", - пишет она.

По ее словам, сегодня в суд направлено обвинительное заключение в очередном, уже третьем за 2018 год, уголовном производстве по хищению более 75 гектаров земли, стоимостью свыше 240 млн гривен.

"Благодаря слаженной работе следователей Главного следственного управления и прокуроров управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей ГСУ ГПУ к уголовной ответственности привлечены бывшие высокопоставленные чиновники Харьковского городского совета, среди которых харьковский городской голова - ныне действующий народный депутат Украины, его заместитель и руководители профильных департаментов, а также непосредственные выгодоприобретатели земельных участков", - пишет Сарган.

По ее словам, с целью документирования указанной "кооперативной схемы", которая действовала в 2008-2010 годах, следователями и прокурорами осуществлены более 300 допросов, 90 временных доступов к вещам и документам, 200 обысков, 70 осмотров, назначены и получены более 50 заключений экспертных исследований и значительное количество других следственных и процессуальных действий.

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Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Харьковского городского совета в октябре - декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением, путем мошеннических действий устранили препятствия последним в завладении правом на землю, повлекшее тяжкие последствия.

С целью возмещения ущерба наложен арест на земельные участки и имущество подозреваемых.

Как следствие, собрано достаточное количество доказательств, и в суд направлено обвинительное заключение по обвинению шести человек.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Сарган уточнила, что санкциями инкриминируемых статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).



14 июля 2017 года Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.