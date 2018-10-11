САП направила в суд обвинительное заключение по действующему и бывшему судьям Голосеевского суда Киева, подозреваемых во взяточничестве

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Как установлено следствием судья Голосеевского районного суда г. Киева при посредничестве бывшего судьи этого же суда получили неправомерную выгоду в размере 8000 долларов США за принятие решения по гражданскому делу.

Кроме того, судья совершил ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (просьба предоставить и получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 1 ст. 263 (ношение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Действия посредника квалифицированы по ч. Ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (подстрекательство и пособничество в просьбе предоставить и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере)

По данному обвинению лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".