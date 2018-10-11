Это огромное торжество справедливости, - вице-премьер Кириленко о снятии анафемы с Филарета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере

"Снятие Константинопольской церковью-матерью московской "анафемы" со Святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета является огромным торжеством справедливости. Божьей справедливости!", - написал В.Кириленко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, синод Вселенского патриархата в четверг 11 октябр принял решение о признании анафемы Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария незаконными.

Также незаконной была признана аннексия Киевской митрополии Вселенского патриархата Русской православной церковью в 1686 году.

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.