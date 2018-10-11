Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
11.10.18 18:42

Патриарх Филарет провел брифинг в связи с решением Синода Константинопольского патриархата. ВИДЕО

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата провел брифинг по поводу последних решений Синода Константинопольского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию вела  Радио Свобода.

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100