Требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей и обеспечить доступ ОБСЕ на всю территорию оккупированной части Донбасса, - МИД

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Выражая полную поддержку деятельности СММ, в очередной раз требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Украины, включая Автономную Республику Крым и Севастополь. В очередной раз призываем РФ принять все необходимые меры для прекращения препятствования деятельности международных организаций, в т.ч. гуманитарных, со стороны ее оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

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В МИД отмечают, что согласно с обнародованным 10 октября докладом СММ, именно на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано подавляющее большинство фактов ограничения свободы передвижения и другие препятствия в процессе выполнения представителями СММ их мандата.

"Особенную обеспокоенность вызывают приведенные в докладе факты враждебного отношения российских оккупационных войск к наблюдателям СММ, что сопровождается угрозами и применением оружия", - подчеркивается в заявлении.

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