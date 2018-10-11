Гройсман убеждает инвесторов компании, основанной экс-министром финансов Яресько, вкладывать деньги в Украину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убеждает инвесторов компании бывшего министра финансов Натальи Яресько вкладывать деньги в Украину. Он провел встречу с представителями Horizon Capital – одного из крупнейших и самых активных инвесторов в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

По мнению главы украинского правительства, иностранный капитал позволит ускорить экономический рост страны. И если сейчас он составляет 5%, то в случае притока инвестиций может подняться до 7%.

Для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов, Украина уходит от излишней зарегулированности, говорит Гройсман.

"С прошлого года мы ликвидировали 760 регуляций, некоторые из которых действовали со времен Советского Союза. И они действовали еще буквально недавно. Но мы изменили это, мы их отменили, и будем идти дальше," – сказал премьер-министр.

По мнению Владимира Гройсмана, в дальнейшем ситуация в Украине будет только улучшаться и становиться все более выгодной для иностранных инвесторов.

"Вы нужны Украине. Я думаю, что Украина нужна вам. Я думаю, что в объединении этих усилий лежит совершенно четкий успех", – подвел премьер-министр итог встречи.

Horizon Capital работает на украинском рынке с 2006 года. Компания руководит фондами прямых инвестиций с общим капиталом более $800 млн. В ее портфеле – такие компании, как Rozetka, Jooble, Ciklum, Tinkoff Credit Systems, и прочие.