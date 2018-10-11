Открыто уголовное производство по статье "экоцид", - представитель президента в Крыму Бабин об отравлении в оккупированном Армянске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, правозащитник Борис Бабин.

"Мы мониторим ситуацию в Армянске. Совместно с уполномоченными органами мы предпринимаем специальные меры, о которых подробно сообщим вечером. В отличие от некоторых должностных лиц, я бы слепо не доверял оккупационной пропаганде. Нужно отсеивать фейки и вбросы в соцсетях. Украинским СМИ не стоит их ретранслировать. Сейчас работают соответствующие структуры СБУ. Открыто уголовное производство по статье "экоцид". По заявлению представительства президента. Чтобы все было централизовано", – подчеркнул Бабин.

Он отметил, что в Армянске есть специалисты украинских ведомств. "Мы благодарны СБУ за то, что они занимаются данным вопросом. Ведь именно они должны определять загрязненность на "Титане". Соответствующие исследования также должны провести Минэкологии и Минздрав. У них есть полномочия и специалисты на месте событий", – резюмировал Бабин.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.