"Анафему Варфоломею!", - в УПЦ МП предлагают отлучить от церкви Вселенского патриарха

Решение Константинополя о снятии анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви патриарха Макария является "абсолютно неправовым". Такое мнение российскому информагентству ТАСС озвучил спикер УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Климента, за это самого Вселенского патриарха Варфоломея следует покарать анафемой.

"Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему", – сказал спикер УПЦ МП.

Архиепископ Климент подчеркнул, что УПЦ МП не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии. "Мы эти действия не признаем и расцениваем их как действия, направленные на раскол православия на Украине", – отметил он.

Климент заявил, Украинская православная церковь Московского патриархата не даст своего согласия на объединение с остальными церквями.

По его словам, Московский патриархат "точно не пойдет на такое объединение". Он добавил, что не очень верит "в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с [патриархом] Макарием".

Сегодня, 11 октября, стало известно, что Синод Вселенского патриархата восстановил в каноническом сане Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Патриарх УПЦ КП сообщил, что снятие с него анафемы Константинополем открыло возможность к объединению Киевского патриархата с архиереями Московского патриархата, которые этого захотят.

Русская православная церковь в 1997 году предала анафеме патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко). В 1992 году Московская патриархия лишила его сана митрополита, обвинив в раскольничестве.

Также РПЦ не признавала УАПЦ, которую с 2015 года возглавляет митрополит Макарий (Малетич).

Трехдневный синод Вселенского патриархата начался 9 октября в Стамбуле. Заседание прошло в закрытом режиме.

11 октября в Стамбуле митрополит Галльский Эммануил заявил, что Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. "Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Второе: восстановить ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, одну из многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда", – сказал он.

По словам президента Украины Петра Порошенко, решение Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви развеяло "имперские иллюзии" России.