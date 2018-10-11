Победа близка, - Яценюк о решении Синода Константинопольского патриархата

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Поклонимся мужеству Патриарха Филарета, всем иерархам, священникам, мирянам, которые верили и знали, что Божья правда на их стороне.

Поблагодарим Президента Петра Порошенко, парламентариев, членов фракции Народный фронт, украинских дипломатов, которые продолжают борьбу за церковную независимость Украины. Победа близка", - написал Яценюк.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.