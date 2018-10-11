РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла

Пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков заявил, что Русская православная церковь вынуждена разорвать отношения с Константинопольским патриархатом из-за его решения снять анафему с глав церквей в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Спас", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НТВ".

"Легализация раскола (...) обусловит дальнейшие очень печальные шаги, которые вынуждена будет сделать Русская православная церковь, связанные с разрывом евхаристического общения и другими решениями, которые будут приняты", – сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла в четверг вечером в эфире одного из российских каналов.

По мнению отца Александра, сегодня Константинополь принял "катастрофические решения для всего мирового православия".

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В РПЦ не впервые говорят о возможном разрыве с Константинополем.

Так, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

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