"Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя

В Русской православной церкви пообещали жёсткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", – сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в интервью одному из российских каналов.

Напомнив, что заседание Священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске, священник заявил, что "высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня".

В предыдущий раз Синод Российской православной церкви заседал 14 сентября. Тогда было принято приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата и больше не упоминать о Варфоломее во время богослужений. Эти решения также были вызваны недовольством РПЦ политикой Константинополя в Украине.

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