На арсенале наблюдаются отдельные участки тления и единичные взрывы, - Минобороны о ситуации возле Ични

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на 19.00 на технической территории продолжается ликвидация очагов тления. Наблюдаются единичные взрывы слабой интенсивности", - говорится в сообщении.

Для координации сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечено аэроразведка ВСУ. На территории 6-го Арсенала работают пожарные танки (ГПМ-54), инженерные машины разграждения (ИМР) и пожарные машины. Два пожарных самолета АН-32П авиации ДСНС Украины в течение дня совершили 25 сбросов воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% административной территории арсенала под Ичней разминированы: авиация продолжает тушение очагов тления, - Минобороны

На административной территории работают 15 групп разминирования, которые продолжают осуществлять поверхностную очистку.

В населенных пунктах вблизи арсенала работает 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью выявления и очистки местности от взрывоопасных предметов.

"Подразделения территориальных квартирно-эксплуатационных органов ВС Украины и персонал арсенала продолжают восстановление жизнедеятельности на административной территории военной части. Была проведена полная дефектацию зданий и объектов административной территории на степень повреждения", - сообщили в Минобороны.

Также читайте: Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить

Силами подразделений ВСП ВСУ, Национальной гвардии и Национальной полиции с целью недопущения проникновения посторонних лиц, организована охрана вокруг периметра технической территории.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".