На объекты украинских госструктур совершена новая хакерская атака, - СБУ

Служба безопасности Украины зафиксировала новую хакерскую атаку на объекты государственных структур Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Специалисты спецслужбы зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, наблюдение за действиями пользователей, перехват паролей", – говорится в сообщении.

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По результатам расследования, проведенного специалистами спецслужбы во взаимодействии с известной антивирусной компанией, установлено, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями Backdoor Industoyer.

"Они имеют ряд схожих характерных признаков, в частности, используют подобные фрагменты программного кода, процедуры развертывания, использования вычислительных возможностей зараженных систем и др. Кроме того, зафиксировано использование отдельных инструментов, принадлежащих этой хакерской группировке, которые были обнаружены в ходе расследования предыдущих кибератак", – добавили силовики.

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СБУ утверждает, что установила объекты указанной кибератаки, также оказала помощь в локализации и минимизации ее последствий для IT-инфраструктур органов государственной власти.

Напомним, 5 октября Служба безопасности Украины сообщила, что только в этом году спецслужбы РФ 35 раз устраивали кибер-атаки на сети и инфраструктуру украинских объектов критической инфраструктуры. СБУ смогла обнаружить 5 хакерских группировок и идентифицировать 9 человек, которых спецслужбы России использовали для кибератак.

4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

К обвинениям в хакерских атаках в адрес России присоединилась Канада. Согласно заявлению канадского МИД, хакерская группа Fancy Bear/APT28 незаконно получила конфиденциальные данные спортсмена из системы администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства со штаб-квартирой в Канаде. Канадское правительство "с высокой степенью уверенности" считает ответственным за этот инцидент ГРУ.

Также об атаках российских хакеров сообщают в Германии. По данным Берлина, именно по заказу спецслужб России киберпреступники весной 2018 года проникли в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн", которую используют ведомство федерального канцлера Германии, парламент, минобороны, другие федеральные министерства и службы безопасности ФРГ.