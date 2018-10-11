Я вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Омелян сообщил в эфире "Громадского ТВ".

Он отметил, что изначально планировал уделить семье свое свободное время после того, как завершит работу в Мининфраструктуры.

"Но после всех этих интересных событий вокруг меня (уголовное производство, открытое против Омеляна НАБУ - ред.) я вижу четкий путь - в политику", - сказал министр.

Омелян рассказал, что уже имеет предложения от политических сил, но пока не ведет никаких переговоров.

"Я человек лояльный, человек командный, поэтому для того, чтобы рассматривать серьезно любые другие предложения, я сначала должен подвести итоги по той командой, которой я работаю сейчас (Омелян был назначен на должность от" Народного фронта "- ред.)" , - пояснил он.

Также Омелян заявил, что для него важно, чтобы нынешний президент Украины остался на второй срок, чтобы проекты, которые реализует Мининфраструктуры, развивались дальше.

В то же время министр отметил, что предложений присоединиться к "Блока Петра Порошенко" не получал.

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