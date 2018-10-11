Рынок автобусных перевозок – на 30-40% нелегальный, - Мининфраструктуры

30-40% автобусных перевозчиков в Украине работают в тени. Об этом в эфире программы "Громадського" сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь наши усилия, это не только на российском направлении, а в целом по Украине, нацелены на то, чтобы исключить черный рынок автобусных перевозчиков. Он слишком большой, он негативно влияет на развитие рынка автобусно-пассажирского сообщения", – сказал Омелян, отвечая на вопрос о том, планирует ли его ведомство отменить автобусное сообщение с РФ.

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Министр инфраструктуры отметил, что из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок.

Ранее Омелян заявлял, что с 1 января 2019 в Украине будет запрещено использовать для пассажирских перевозок автобусы, переоборудованные из грузового транспорта.

21 июля Национальная полиция сообщила о начале проверки технического состояния пассажирского транспорта из-за смертельных аварий на дорогах Украины.

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