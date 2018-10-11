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11.10.18 23:56

Улицу Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко

Киевский городской совет 11 октября принял решение переименовать улицу Мельникова в Шевченковском районе в честь режиссера Юрия Ильенко.

ильенко,режиссер

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  пресс-служба горсовета, за это проголосовали 63  депутата.

Ювеналий Мельников (1868-1900), имя которого носила улица с 1957 года, был организатором одного из первых марксистских кружков в Украине и проживал на этой улице, которая в то время носила название Большая Дорогожицкая.

Юрий Ильенко (1936-2010) - один из самых известных украинских режиссеров. Снял такие фильмы, как "Родник для жаждущих", "Белая птица с чёрной отметиной", "Лебединое озеро. Зона", "Молитва о гетмане Мазепе".

Улица Юрия Ильенко пролегает от Лукьяновской площади (где заканчивается улица Сечевых Стрельцов) до улицы Елены Телиги.

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