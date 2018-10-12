МВД не допустит провокаций и насилия в связи с решением Синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Горячо приветствую сегодняшнее решение Синода Вселенского патриарха о начале процесса создания Единой Украинской автокефальной церкви.
Министерство внутренних дел не допустит никаких провокаций или насилия с чьей бы то ни было стороны в связи с этим историческим решением.
Мы не ожидаем никаких насильственных действий со стороны настоящих патриотов Украины, верующих УПЦ КП и УАПЦ.
Заявление о захвате храмов, находящихся в управлении громад Московского патриархата, я лично оцениваю как провокации, которые выгодны лишь руководству Российской Федерации и ее спецслужбам.
В Украине церковь отделена от государства.
Но я считаю правильным, чтобы в знак признания исторической важности решения об автокефалиии, будущей Единой поместной церкви, решением Государства для целей богослужения был бы передан Собор Святой Софии - колыбель православия Киевской Руси".
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.