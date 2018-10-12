Минэкономразвития утвердило план монетизации субсидий. На 2019 год в бюджет заложено 55,1 млрд грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, такое решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий.

"Во время заседания межведомственная рабочая группа приняла решение о механизме предоставления субсидий в денежной форме. Монетизация жилищных субсидий будет проходить в три этапа. Первый этап должен начаться 1 января 2019 г. и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. На третьем этапе - ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас проект Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2019" предусматривает субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55,1 млрд грн. По результатам заседания рабочей группы, Министерство финансов и Министерство социальной политики должны проработать вопрос о распределении предусмотренной в проекте государственного бюджета на 2019 г. субвенции на:

- программу Министерства социальной политики для выплаты льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме,

- субвенцию Министерству финансов для проведения расчетов с поставщиками услуг за предоставленные льготы и субсидии.

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В то же время, Минрегионстрой и Минсоцполитики должны разработать механизм обеспечения целевого использования средств, полученных потребителями в виде субсидий, а именно: перечисление таких средств на лицевые счета граждан в банковских учреждениях с возможностью использования только для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Следующим шагом в вопросе монетизации жилищных субсидий должна стать разработка соответствующих нормативно-правовых актов, необходимых для введения первого этапа монетизации с 1 января 2019 года.