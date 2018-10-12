Экс-наемник РФ, служивший водителем взвода саперов, сдался полиции Бахмута

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что житель оккупированной Горловки полтора года служил водителем у террористов на передовых позициях. Его задачей было возить наемников на российском транспорте для минирования окрестностей города и зерновых полей. Сам 34-летний горловчанин рассказал, что к террористам пришел в поисках заработка.

После нескольких месяцев обучения мужчине выдали автомат и экипировали. Он был назначен на должность водителя взвода саперов. В его обязанности входило обслуживание боевой машины и доставка боевиков на передовые позиции в окрестностях Горловки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CБУ задержала в Запорожской области наемника, командовавшего танковым расчетом террористов "ДНР"

Кроме того он рассказал, что военные "Уралы" были привезены из РФ, а саперы занимались минированием лесопосадок и зерновых полей. В составе его подразделения было с десяток боевиков, которые находились на службе с 2014 года, остальной личный состав постоянно менялся.

После службы на российских террористов на Донбассе мужчина уехал в РФ, где сменил несколько мест работы, но впоследствии решил сдаться украинским правоохранителям для начала новой жизни на подконтрольной территории Украины.

"Согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Мужчина воспользовался предоставленным государством шансом", - сообщили в полиции.

На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. Полицейские проверяют деятельность бывшего боевика в составе войск террористической организации "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские Константиновки задержали двоих экс-наемников РФ