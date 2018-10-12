Полицейские за неделю задержали пять наемников РФ в Славянске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент комммуникации полиции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в рамках проведения операции Объединенных Сил сотрудники полиции продолжают выявлять и привлекать к ответственности лиц, которые своими действиями способствовали военной агрессии и захвату украинских городов российско-террористическими войсками.

Несмотря на то, что с момента преступления прошло более 4 лет, правоохранители собирают доказательства относительно их участия в составе террористических группировок и приобщают к материалам расследований.

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Так, за эте неделю славянские полицейские обнаружили 5 бывших наемников РФ. Самому старшему задержанному - 43 года. В 2014 году ему "доверили" дежурить на блокпосту возле захваченного здания СБУ. Но на этом "посту" он пробыл недолго, а с началом активной фазы боевых действий бежал из города.

Другие задержанные - наемники в возрасте от 30 до 36 лет, также осуществляли незаконную фильтрацию граждан на блокпостах террористов.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские Славянская обнаружили более 70 участников НЗФ "ДНР".

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