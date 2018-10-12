Суд над Януковичем: адвокат Байдык не пришел, Горошинский дебатную речь не закончил. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

12:00 9 утра 29 октября, 9 утра 30 октября и 9 утра 31 октября - судья еще назначает резервные даты.

Подчеркивает, что Горошинскому нужно три часа, Байдыку - один день.

"Мы планируем, что 22-го выступит Байдык, а 23-го мы сможем услышать обращение к суду Януковича с последним словом", - говорит Девятко и закрывает заседание.

11:55 Адвокат Горошинский говорит, что может в следующую пятницу прийти на заседание. Также отмечает, что графика адвоката Байдыка у него нет

Судья Девятко говорит, что в следующую пятницу Горошинский и Байдык могут продолжить.

19 октября - 9 утра, 22 октября - 9 утра, 23 октября - 9 утра, 24 октября - 9 утра, 25 октября - 9 утра, 26 октября - 9 утра, - перечисляет судья Девятко следующие даты. Это резервные даты для адвокатов и последнего слова Януковича.

Адвокат Горошинский говорит, что у него заседания по делу Майдана в Святошинском суде.

На что судья Девятко отвечает, что они в 11:30, и что он обратится в Святошинский суд с просьбой перенести дела.

11:50 Адвокат Горошинский говорит: "Если суд уже дал возможность мне выступить, можно ли мне дать время на подготовку?"

Отмечает, что на следующем заседании мог бы выступить коротко.

На это судья Девятко замечает, что сначала он (Горошинский) просил два дня, но не вложился в три.

"На прошлом заседании вы говорили, что вам достаточно часа, уже говорите два часа. Это не серьезно!", - говорит Девятко.

Адвокат Горошинский: "Мне нужно подготовиться, иначе я буду выступать так, как могу сейчас".

"Суду очевидно, что вы не желаете заканчивать. Суд будет слушать вас столько, сколько захотите. Сколько вам нужно времени, чтоб закончить?" - спрашивает судья Девятко.

"Мне нужно подготовиться, и мне будет достаточно три часа, чтобы закончить", - отвечает Горошинский.

"Адвокат злоупотреблял временем, своим правом. Сторона защиты хочет затянуть процесс. Мы считаем, что Горошинскому нужно отказать в удовлетворении ходатайства", - высказывает свое мнение прокурор Руслан Кравченко.

На что Горошинский заявляет, что вошел в дело 13 сентября, а в нем много томов.

"Я три дня выступал, как и было определено судом. Сейчас я пояснил свое видение. Если суд дает мне время, я подготовлюсь на финальную речь", - говорит Горошинский.

11:45 Горошинский снова цитирует показания свидетеля Никифорова о событиях под Корсунь-Шевченковским.

Адвокат делает больше паузы в своей речи.

Переходит к цитированию показаний бывшего начальника генштаба Юрия Ильина, который говорил о том, что новая власть не слышала крымчан.

Потом цитирует высказывания свидетеля Сергея Бернацкого - охранника Януковича, бежавшего вместе с ним.

11:40 Зашли судьи. Горошинский продолжает.

Переходит к зачитыванию показаний свидетеля Анатолия Могилева.

Адвокат снова говорит, что новая власть не хотела слышать крымчан. Опять цитирует свидетеля Луговского.

11:27 Адвокат Горошинский попросил перерыв. Суд объявил перерыв на 10 минут.

11:12 Судья Девятко говорит: "Если вы нравитесь Виктору Януковичу, если ему нравятся ваши выступления, то мы не будем прерывать. Но суд говорит вам о другом, суд говорит, что не важно суду, сколько раз в Мариинском парке завтракала уважаемый свидетель Медиева!".

Горошинский на это заявляет, что ему важно указывать на различные детали, поскольку они, по его мнению, важны для анализа.

Адвокат продолжает читать показания свидетельницы Медиевой.

11:05 Прокурор Максим Крым прерывает Горошинского и говорит, что адвокат просто цитирует показания, а не ссылается на них, и просит суд сделать ему замечание.

Горошинский в свою очередь отвечает: "Да, я действительно цитирую. Я только утром узнал, что буду финализировать свою речь. И я поэтому финализирую ее так, как могу это делать на данный момент".

Судья Девятко: "У нас в процессе несколько пародоксальная ситуация - защитники хотят выступать в дебатах, но не хотят их заканчивать. Но, подчеркиваем, это выбор Виктора Януковича. Поэтому предлагаем Горошинскому прожолжить".

Судья также говорит, что адвокат не анализирует дело и показания, а просто перечитывает их.

Горошинский спорит с судьей, подчеркивая, что имеет право читать. А также кивает на прокуроров - мол, они в своей речи как раз не указывали цитат, с которых делали выводы.

10:57 Адвокат переходит к зачитыванию показаний свидетельницы Аксаны Медиевой - крымчанки, участницы Антимайдана, которая также была в автобусах под Корсунь-Шевченковским.

10:51 Горошинский далее переходит к цитированию другого свидетеля - крымчанина Андрея Никифорова.

Судья Девятко спрашивает: "Уважаемый адвокат, какая необходимость зачитывать полностью показания свидетелей?".

"Я хочу зачитывать, чтоб потом давать им оценку", - отвечает Горошинский.

Девятко: "Вы видите необходимость в зачитывании показаний, которые мы слышали?"

"Да", - Горошинский.

"Зачитывайте", - Девятко.

Адвокат продолжает читать показания свидетеля Никифорова.

10:42 Адвокат далее цитирует показания свидетеля Валерия Луговского, который был допрошен в рамках этого процесса. Он - участник Антимайдана, был свидетелем столкновения под Корсунь-Шевченковским.

Горошинский просто перечитывает свидетельские показания.

10:39 Адвокат Горошинский говорит, что новая власть ничего не сделала, чтоб остановить противостояние.

Пересказывает видео с места событий под Корсунь-Шевченковским: участники Антимайдана идут на корточках, от них требуют просить о прощении и так далее.

10:33 Горошинский опять вспоминает показания свидетелей и цитирует интервью с видео, на котором запечатлены участники Антимайдана. Они рассказывали о том, как на них якобы нападали участники Майдана.

Цитирует антимайдановцев, указывая конкретные таймкоды с видеозаписи.

10:31 Горошинский говорит, что сейчас очень высокие показатели эмиграции.

"Если бы в стране произошли действительно изменения к лучшему, то мы бы могли не говорить о бездеятельности новой власти. Но это не так, происходит деградация во всех сферах жизни", - уверяет адвокат.

10:27 Адвокат Горошинский: "У меня возникает риторический вопрос: новая власть, так называемые лидеры Майдана, тот же Парубий, имели ли они реальную власть? Могли ли остановить агрессивные действия по отношению к другим гражданам страны? Пытались ли? Сделали ли соответчвующие шаги? Анализируя показания свидетелей стороны обвинения, я не услышал, чтоб они что-то сделали для примирения, что пытались договориться с жителями восточных регионов".

Говорит, что не было надобности поднимать языковой вопрос.

10:21 Горошинский начинает рассказывать о том, что после прихода новой власти население Крыма не приняло ее. Например, был принят языковой закон, расформировано спецподразделение "Беркут" и т.д.

Говорит, что осуществлялись незаконные действия по отношению к власти, к правоохранителям.

Также вспоминает, как на членов Антимайдана было совершено нападение под Корсунь-Шевченковским.

10:19 Зашли судьи. Предоставляют адвокату Горошинскому возможность закончить дебатную речь. Он говорит, что это неожиданно, но готов продолжить.

10:07 В 10:02 зашли судьи. Судья Владислав Девятко сообщает, что пришло письмо от адвоката Александра Байдыка, который должен был сегодня выступать в дебатах, - справка из больницы скорой помощи. Суд не оглашает диагноза. Другой адвокат Януковича Александр Горошинский передает оригинал справки. Судья объявляет, что предлагает Горошинскому закончить свою речь, и для того, чтоб он подготовился, объявляет перерыв на 10 минут.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.