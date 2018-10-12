Перед катастрофой ракеты "Союз" ее освятили священники РПЦ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фото американскоо космического агентства NASA в Twitter.

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"Ракета "Союз", руководители миссий и представители средств массовой информации благословлены русским православным священником отцом Сергием в преддверии запуска в четверг", - говорится в описании к фото.

Напомним, на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.