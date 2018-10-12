УПЦ КП призвала сторонников автокефалии готовить чрезвычайный объединительный собор

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-центра патриархии.

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Решения Константинопольского синода "открывают путь к созыву Чрезвычайного Объединительного Собора иерархов Украинской Православной Церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ", говорится в заявлении.

"Отныне не существует искусственно созданной Русской Православной Церковью изоляции Киевского Патриархата от церковного, молитвенного и евхаристического общения с полнотой Православия", - отмечается в заявлении.

Киевский патриархат призывает "иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора". "Задачей этого Собора является принятие решения о церковном единстве, избрание предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ", - говорится в заявлении.

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Киевский патриархат также призывал "епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия".

"Киевский патриархат полностью и беспрекословно разделяет обращение Вселенского Патриархата ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести…. Процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член Церкви, как и каждая община мирян или монахов иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или к Русской Церкви", - подчеркивается в заявлении.

"Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это. Русская Православная Церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церковью и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", - заявляет пресс-служба УПЦ-КП.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.