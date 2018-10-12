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12.10.18 10:54

Решение Синода Вселенского патриархата - настоящая духовная демократия, - Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение синода Вселенского Патриархата "настоящей духовной демократией".

Решение Синода Вселенского патриархата - настоящая духовная демократия, - Климкин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Фейсбуке.

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"Все радуемся решению синода о предоставлении Украине Томоса. Но хочу, чтобы мы не недооценивали важность другого аспекта – возвращение к каноничности всех православных христиан Украины. На самом деле, в этом и есть настоящая духовная демократия. Все мы равны перед богом. И будем говорить друг с другом на равных. С уважением к себе и к каждому", - отметил он.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

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