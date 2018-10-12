ЧП под Ичней: люди начали активно возвращаться в свои дома, поступило 34 сообщения о фактах обнаружения боеприпасов, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, соответствующее поручение на оперативном совещании сегодня, 12 октября, дал заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Оперативное совещание по вопросам деятельности полиции в рамках ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на военных складах под Ичней Черниговской области состоялась на базе Ситуационного центра Нацполиции. В нем приняли участие представители подразделений ведомства, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Фацевич заслушал результаты работы полицейских Черниговщины по вопросам, которые касаются работы правоохранителей. В частности, по состоянию на 8 часов утра 12 октября в полицию уже поступило 102 обращения граждан, связанных со взрывами на военных складах. 11 сообщений касались повреждения домов, еще 34 сообщения - об обнаружении боеприпасов. В то же время полицейские проверили 9 сообщений о возможных случаях мародерства. Ни одно из этих обращений не подтвердилось. Кроме того, в полицию не поступило ни одного сообщения о пострадавших в результате взрывов на складах", - сказано в сообщении.

Кроме того, заместитель главы Нацполиции поручил руководству полиции Черниговской области провести подворные обходы населенных пунктов, расположенных в зоне чрезвычайного происшествия. Поскольку граждане активно возвращаются в свои дома, то целью проведения этих подворных обходов является именно предоставление помощи в пределах компетенции полиции, если в этом возникнет необходимость. К проведению подворных обходов максимально привлекут работников превентивных подразделений полиции - участковых офицеров, полицейских подразделений ювенальной превенции.

"Люди возвращаются домой, поэтому вы должны отслеживать и иметь информацию о возвращении граждан по всем населенным пунктам. Эту информацию необходимо постоянно предоставлять в Ситуационный центр Национальной полиции. Эту работу нужно проводить уже сейчас с населением, которое вернулось - какая помощь нужна в пределах компетенции полиции ", - подчеркнул Фацевич.

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Он также отметил необходимость взаимодействия подразделений полиции и ГСЧС в вопросе проверки территории и ее разминирования. Поэтому полицейские будут активно способствовать взрывотехническим подразделениям полиции и работникам ГСЧС в проверке территории на предмет обнаружения боеприпасов и их частей. Кроме того, полиция будет обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности во время восстановления газоснабжения в населенных пунктах, расположенных в зоне чрезвычайного происшествия.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".