Все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, в интервью телеканалу "Настоящее время" он подчеркнул, что надеется прийти к общему решению с Кремлем в вопросе дислокации на подконтрольных боевикам территориях миротворцев ООН.

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"В последние несколько недель мы с ним переписывались по вопросу размещения миротворцев на Донбассе. По моему мнению, это очень жизнеспособная идея и наиболее практичный способ облегчить реализацию Минских соглашений", – отметил Волкер.

Спецпредставитель пояснил, что в нынешней ситуации "Россия жалуется", что Украина не дает особый статус территориям, которые контролируют поддерживаемые Москвой боевики, не проводит амнистию тех, кто принимал участие в боевых действиях, и не организовывает местные выборы на территориях.

"Но Украина не может этого сделать, пока Россия занимает территорию, и пока там нет никакой безопасности и свободы передвижения. Миротворческие силы смогут прийти, создать безопасность в регионе, обеспечить свободу передвижения и мир. Люди смогут вернуться к своей жизни. И тогда это позволит выполнить Минские соглашения", - объяснил Волкер.

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По словам Волкера, идею размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе блокирует Россию.

"Мы эту идею предложили, Украина ее поддерживает, ее поддерживают Франция и Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания – все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев", – подчеркнул он.