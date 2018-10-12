Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это отмечают польские СМИ.

На сайте TVN24.PL подчеркивается, что Синод подтвердил решение о создании независимой от России канонической Украинской православной церкви, принял решение снять анафему с действующего митрополита УПЦ Киевского патриархата митрополита Филарета, а также отменил силу синодального письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать Киевского митрополита.

"Это еще один акт подтверждения независимости Украины", - цитирует издание по этому поводу Президента Украины Петра Порошенко. В то же время он выразил мнение, что это решение не может быть причиной противостояния, уверяя, что те, кто будет призывать к силовому захвату храмов Московского патриархата, является российской агентурой.

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Gazeta Wyborcza подчеркивает, что вчерашнее решение Синода является "сильным ударом" не только по Российской православной церкви, но и по Кремлю. Журнал отмечает, что отныне в процесс единой поместной православной церкви в Украине включатся УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, а также значительная часть УПЦ Московского патриархата. Газета констатирует, что отныне московская церковь перестанет быть крупнейшей православной церковью в мире.

Как подчеркивает издание, это решение Синода Вселенского патриархата является большим успехом Президента Порошенко, что значительно увеличивает его шансы на переизбрание Президентом Украины.

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Газета Rzeczpospolita отмечает, что положительное решение Синода может быть одним из важнейших событий в истории Украины. Журнал оценивает, что больше всего шансов стать главой независимой от Москвы канонической православной церкви в Украине имеет митрополит Киевского патриархата Филарет, которого в Москве считают раскольником.

Газета прогнозирует, что решение о предоставлении Киеву полной автокефалии будет принято в течение года.

Rzeczpospolita подчеркивает, что готовность присоединиться к процессу создания единой православии церкви в Украине декларирует несколько епископов церкви Московского патриархата. Как отмечается, это будет значительной угрозой для российской церкви, которая треть всех своих приходов имеет в Украине (11 тыс.).

Газета отмечает, что сложно себе представить, чтобы после этого главные православные храмы Украины - Печерская и Почаевская лавры - оставались в руках Московского патриархата. Поэтому, журнал прогнозирует, что будут вестись переговоры о передаче этих святынь канонической православной церкви Украины.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

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7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.