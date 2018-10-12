Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это отмечают польские СМИ.
На сайте TVN24.PL подчеркивается, что Синод подтвердил решение о создании независимой от России канонической Украинской православной церкви, принял решение снять анафему с действующего митрополита УПЦ Киевского патриархата митрополита Филарета, а также отменил силу синодального письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать Киевского митрополита.
"Это еще один акт подтверждения независимости Украины", - цитирует издание по этому поводу Президента Украины Петра Порошенко. В то же время он выразил мнение, что это решение не может быть причиной противостояния, уверяя, что те, кто будет призывать к силовому захвату храмов Московского патриархата, является российской агентурой.
Gazeta Wyborcza подчеркивает, что вчерашнее решение Синода является "сильным ударом" не только по Российской православной церкви, но и по Кремлю. Журнал отмечает, что отныне в процесс единой поместной православной церкви в Украине включатся УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, а также значительная часть УПЦ Московского патриархата. Газета констатирует, что отныне московская церковь перестанет быть крупнейшей православной церковью в мире.
Как подчеркивает издание, это решение Синода Вселенского патриархата является большим успехом Президента Порошенко, что значительно увеличивает его шансы на переизбрание Президентом Украины.
Газета Rzeczpospolita отмечает, что положительное решение Синода может быть одним из важнейших событий в истории Украины. Журнал оценивает, что больше всего шансов стать главой независимой от Москвы канонической православной церкви в Украине имеет митрополит Киевского патриархата Филарет, которого в Москве считают раскольником.
Газета прогнозирует, что решение о предоставлении Киеву полной автокефалии будет принято в течение года.
Rzeczpospolita подчеркивает, что готовность присоединиться к процессу создания единой православии церкви в Украине декларирует несколько епископов церкви Московского патриархата. Как отмечается, это будет значительной угрозой для российской церкви, которая треть всех своих приходов имеет в Украине (11 тыс.).
Газета отмечает, что сложно себе представить, чтобы после этого главные православные храмы Украины - Печерская и Почаевская лавры - оставались в руках Московского патриархата. Поэтому, журнал прогнозирует, что будут вестись переговоры о передаче этих святынь канонической православной церкви Украины.
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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
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7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.