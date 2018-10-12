Возле станции метро "Лесная" в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

Ночью в столичную полицию поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная" слышны выстрелы.

"По предварительной информации, трое мужчин отдыхали возле киоска рядом со входом на станцию ​​метро "Лесная". Здесь находились две компании, между которыми возник словесный конфликт, а потом драка. При попытке побега один из участников сделал несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой. Его доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле "ВАЗ".

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В настоящее время полиция устанавливает причины и участников драки. Во время общения со свидетелями, предварительно установлено, что инициатором драки был мужчина, которого доставили в больницу.

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Решается вопрос о ее правовой квалификации.



