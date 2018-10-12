Россия провела ракетные стрельбы в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главред, об этом сообщает в Министерстве обороны РФ.

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Как говорится в сообщении, "соединения и подразделения ПВО округа успешно отразили массированную атаку мишеней, выпустив по целям более 500 зенитных управляемых ракет".

Всего в итоговых стрельбах, проводившихся в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, российской базе в Армении, а также в оккупрованном Крыму, Абхазии и Южной Осетии приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих, были задействованы более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", "Стрела-10" и "Оса",зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные артиллерийские комплексы "Шилка".

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