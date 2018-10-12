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12.10.18 12:20

В результате обвала на шахте в Торецке погиб горняк

В Торецке Донецкой области 11 октября в 19:45 произошел обвал на шахте "Торецкуголь", в результате чего один горняк погиб, еще один попал в больницу.

В результате обвала на шахте в Торецке погиб горняк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщила в Фейсбуке.

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"Вчера в 19:45 на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое произошел выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя (забойщик) 1978 г.р. Второй горнорабочий очистного забоя 1992 г.р. находится в больнице, по предварительной информации, горняк получил травму (накол) таза. У погибшего шахтера остались жена и двое детей", - заявил Лисянский.

В результате обвала на шахте в Торецке погиб горняк 01

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